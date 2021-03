Andreazzoli: "Radu persona di qualità. Handanovic il migliore con i piedi"

L'edizione odierna di Tuttosport, ci regala un'intervista con l'ex tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli, che ha parlato del portiere nerazzurro Ionut Radu, che egli stesso ha allenato quando era sulla panchina del Grifone, e di Samir Handanovic.

Ecco le sue parole: "La persona è di qualità. Lui ama il proprio lavoro, ha voglia di sacrificarsi, segue chi lo aiuta a crescere. In nerazzurro ha un maestro come il preparatore dei portieri Bonaiuti. Ci sono tutte le componenti affinché abbia maturato quelle palesi qualità che già si vedevano al Genoa".

Il tecnico ha, poi, continuato, stavolta, su Handanovic: "Non si diventa grande con una patente, ma solo assolvendo le richieste del tuo ruolo. I presupposti ci sono tutti: al suo fianco ha uno che è già tra i più forti, quell’Handanovic che ho conosciuto da ragazzo ad Udine. Era cazzuto, a me è sempre piaciuto come personaggio. Samir è uno dei migliori mediani del campionato italiano. E badi bene, ho detto apposta mediani. Ne ho avuti diversi di calciatori che giocavano bene con i piedi, ma che non ci capivano niente nel gioco, o fossero privi di personalità per perseguirlo. Non è questione solo di pura tecnica, ma di palle per seguire quanto accade e soddisfare le richieste in area di rigore, che non è la stessa cosa delle altre zone del campo".