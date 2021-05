Andrea Stramaccioni ospite stasera de I Gemelli and Saba

Questa sera alle 21:15 si ripropone l’appuntamento con il nostro talk show “I Gemelli and Saba”, in onda sui canali Youtube e Twitch de La Voce Nerazzurra e visibile anche sui canali social di interdipendeza.net. L’ospite d’onore della nuova puntata sarà l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni.

Il tecnico romano ha vinto la Next Gen Series, l’attuale Uefa Youth League, con la primavera nerazzurra nella stagione 2011/2012 per poi subentrare a Claudio Ranieri come allenatore della prima squadra per il finale di quella stagione, riuscendo a qualificarsi per i preliminari di Europa League. Nella stagione successiva, l’ultima sulla panchina dell’Inter, raggiunse i quarti di finale di EL e si piazzò al nono posto in classifica.

Andrea Stramaccioni ha inoltre guidato i nerazzurri nella prima storica sconfitta della Juventus allo Stadium, vincendo per 1-3 in rimonta. Appuntamento imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri con un ospite davvero speciale.