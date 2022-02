Andre Onana parla già da nerazzurro. I motivi del suo addio all'Ajax

Andre Onana, ha detto la sua sul futuro addio all’Ajax.



Il prossimo portiere dell’Inter, che ormai ha già definito il suo passaggio in nerazzurro a parametro zero dal prossimo giugno, ha detto la sua su questa scelta al canale olandese NOS. Come riporta anche il sito alfredopedulla.com, l’estremo difensore che è stato impegnato a gennaio anche in Coppa d’Africa alternando ottime prestazioni ad alcune defiance importanti, ha voluto spiegare il suo addio agli arcieri olandesi. Il portiere ha dichiarato di aver dato tutto per il club di Amsterdam e che per lui sia arrivato il momento di cercare una sfida nuova. Ha tenuto a ribadire come il poter firmare altrove sia un suo diritto. Ha ribadito, inoltre, di ritenere di aver fatto un ottimo lavoro per l’Ajax ribadendo che il suo tempo lì sia finito.



Il giocatore il 4 gennaio scorso, prima di partire per la Coppa d’Africa, ha sostenuto le visite mediche con il club nerazzurro dove non sarà comunque certo di essere il titolare fisso della squadra di Inzaghi, non sapendo ancora quale saranno le sorti di Samir Handanovic. Lo staff di Marotta sta lavorando per cercare una soluzione e sembrerebbe che sia il portiere che la società siano intenzionati a voler andare avanti insieme prolungando il contratto in scadenza a giugno. In tal caso ci sarà una vera concorrenza per definire il titolare, ma si può prevedere anche un’alternanza di portieri come accade già in altre squadre italiane. Onana intanto sembra esser pronto a questa nuova avventura, anche se arrivare in un top club del campionato italiano non sarà certo una passeggiata, ma il venticinquenne camerunense, qualora tornasse ai livelli di un paio di stagioni fa può sicuramente imporsi.