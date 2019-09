Ancora ululati razzisti a Cagliari, dopo Kean colpito anche Lukaku

Siamo al minuto 71' di Cagliari Inter, quando Romelu Lukaku si appresta a calciare dal dischetto il rigore del possibile 1 a 2. Dalla curva dietro la porta di Robin Olsen si sono alzati alcuni ululati razzisti nei confronti dell'attaccante belga nerazzurro.

Il numero 9 ha trasformato il calcio di rigore, e durante la celebrazione è parso guardare in direzione di coloro che lo hanno insultato.

Il pubblico di Cagliari non è nuovo, sotto la stessa curva anche Moise Kean è stato bersaglio di alcuni cori. In quell'occasione l'attaccante italiano ha zittito tutti con un'esultanza.

Cagliari 1-2 Inter (LUKAKU Penalty) and racism from the fans apparently disgusting. pic.twitter.com/sllXp1izAJ