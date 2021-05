Ancora Milito: "Avrei voluto un ritorno di Mourinho in nerazzurro"

"L'arrivo di Mourinho è una cosa molto positiva per il calcio italiano, non solo per la Roma". Prosegue così la Leggenda del Triplete nerazzurro, Diego Milito, nell'intervista a Sky Sport: "Mi sarebbe piaciuto un suo ritorno all'Inter, noi interisti gli vogliamo molto bene e gli auguriamo sempre di fare bene ovunque.

Magari meno contro l'Inter e contro il Genoa nel mio caso, però gli faccio un grande in bocca al lupo. Avere un allenatore così ti fa fare il salto di qualità e sicuramente farà un bel lavoro perchè sa stare vicino ai calciatori in ogni dettaglio, anche a livello umano. Sa gestire ogni momento, capisce le emozioni dei calciatori ed è uno dei migliori al mondo.

Sicuramente non mi aspettavo che tornasse in Italia in questo momento, la notizia è stata un po' una bomba. Io a lavorare con Mourinho? Ho grande stima di lui, ma non ne abbiamo mai parlato".