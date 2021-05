Ancora Lukaku: "Voglio aprire un ciclo all'Inter con Conte, che rimarrà"

Romelu Lukaku festeggia il tricolore con l’Inter, ma non si accontenta. Il centravanti belga ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, che prosegue così.

LU-LA – “La coppia Lukaku-Lautaro è la più forte d’Europa? Non dobbiamo dimenticare Lewandowski e Muller al Bayern Monaco. Noi abbiamo iniziato un bel percorso, dobbiamo continuare. Stiamo bene entrambi, in campo e nella vita, ma è l’inizio del viaggio”.

MERCATO – “Ora non do importanza alle voci di mercato, prima sì. Quando sei giovane pensi in modo diverso. Giovedì compio 28 anni. Nella mia testa sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose: possiamo vincere e crescere ancora, iniziare un nuovo ciclo. Abbiamo un allenatore che cerca sempre di dare il massimo”.

CONTE – “Conte non va via? No, penso di no. Anche lui è veramente contento perché si trova bene. Ha una squadra che lo segue e gli dà grande disponibilità, in allenamento e in partita. Abbiamo tutto per aprire un nuovo ciclo, io voglio farlo con l’Inter”.