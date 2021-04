Ancora Jacobelli: "Marotta e Conte fondamentali. E Gasp..."

Questo il pensiero di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, intervenuto in diretta nell'editoriale su TMW Radio.

I meriti della cavalcata dell'Inter?

"Sono di tutti, anche dei dirigenti come Antonello. Il ruolo di Marotta poi è stato fondamentale. Senza il presidente, l'Amministratore Delegato ha assicurato una presenza costante in momenti difficili. Ha portato esperienza e le qualità maturate durante i suoi anni di Juventus. Anche il valore di Conte è aumentato: imponendo la sua cultura del lavoro, ha avuto l'adesione di un gruppo che sul campo sta meritando la vittoria finale".



Al secondo posto in classifica, c'è l'Atalanta:

"Non è casuale, è il risultato di un lavoro di squadra e di una sagace gestione societaria. La forza dell'Atalanta fonda le basi sull'idea di crescere gradualmente di anno in anno. Conoscendo il club, in estate l'organico verrà ulteriormente rinforzato".



Gasperini come Ferguson? O andrà in un top club?

"Lui risponderebbe che è già in un top club. Gasperini ha prolungato fino al 2023, potrebbe dare una continuità importante, che è la base per ottenere risultati. Come Inzaghi alla Lazio, prossimo al rinnovo".