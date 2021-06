Ancora Conte: "Danimarca, che favola. Il miglior regalo per Christian"

"L’Europeo ha dimostrato finora che le squadre che sanno cosa fare in campo, se la giocano contro chiunque". Questa un'altra parte dell'intervento di Antonio Conte su La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico dell'Inter analizza i principali fatti di Euro 2020 fino a questo momento: "Le vere sorprese, prima dell'impresa della Svizzera contro la Francia, erano state l’ottima Repubblica Ceca e la sorprendente Danimarca. Quest’ultima merita un discorso a parte.

Non è solo una questione tecnico-tattica: nel momento più drammatico, la lotta tra la vita e la morte in campo di Christian Eriksen, si è creata una alchimia, una straordinaria forza del gruppo che sta dando vita a una storia sportiva e umana che ha i contorni della favola. La Danimarca è diventata la squadra di tutti e sembra spinta da un vento leggero che la rende veloce, imprevedibile, fresca.

Non so quanto ancora proseguirà il cammino, perché anche la favole a volte sbattono contro la realtà, ma auguro loro di andare avanti: sarebbe il miglior regalo anche per Christian".