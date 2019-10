Anche Caressa difende l'Inter: "Sconfitta col Barça immeritata"

“L’Inter ha fatto una grandissima partita, nel primo tempo addirittura meritava di segnare qualche altro gol e portarsi almeno sul doppio vantaggio. La sconfitta è stata immeritata”.

Con queste parole il famoso giornalista e cronista di Sky Fabio Caressa ha descritto quanto accaduto ieri sera al Camp Nou tra Inter e Barcellona.

Caressa però, non è stato l'unico ad elogiare una prestazione di squadra oggettivamente positiva e che meritava qualcosa in più. Ad affermarlo infatti, ci ha pensato anche Leo Messi in persona subito dopo il match. Da questa sconfitta adesso, la squadra di Antonio Conte dovrà trarre solo il meglio in modo tale da sfidare dignitosamente anche la Juventus.