Ancelotti: "Non solo ero tifoso dell'Inter, ma addirittura..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa (rivedi qui la nostra diretta) in occasione della vigilia del debutto Champions, in casa dell'Inter. Tra i vari temi toccati, dalla condizione dei suoi all'ambizione del Madrid, l'ex mister milanista ha svelato un retroscena curioso sul suo passato. L'estratto:

“Ero tifoso dell’Inter da bambino, ma poi ho cambiato per varie ragioni. Feci addirittura un provino in nerazzurro prima di andare alla Roma. Mi ha sempre creato simpatia e il derby col Milan è sempre stato speciale. L'Inter è un'avversaria, da sempre, di tutto rispetto”.

Parole che sicuramente faranno storcere il naso ai tifosi del Milan. L'Inter, intanto, continua la preparazione in vista di una notte... Galactica.