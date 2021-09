Ancelotti difende anche la Juventus: bordate a Ceferin

"Mi pare strano che un'organizzazione così importante come la UEFA parli in questo modo di una presidente di un club che ha vinto 13 Champions. Se è incompetente chi ha vinto così tanto, gli altri cosa sono?".

E' la risposta di Carlo Ancelotti alle parole di Aleksander Ceferin. Il presidente della Uefa, ne abbiamo parlato anche qui, si era espresso con queste dichiarazioni su Barcellona, Real Madrid e Juventus: "Hanno dei dirigenti incompetenti". Il numero uno della Uefa si era detto anche molto deluso dall'atteggiamento di Andrea Agnelli, che nei mesi scorsi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Eca.

Logicamente, il riferimento è totalmente alla Superlega, progetto nato ufficialmente nell'aprile del 2021, per il quale poi molti club hanno, successivamente, deciso di ritirarsi. I tre club citati, infatti, non hanno perso la speranza e sono ancora disposti a formare il nuovo torneo nonostante lo scetticismo delle ultime settimane.

Il tecnico del Real Madrid, che sarà impegnato stasera 12 settembre, contro il Celta Vigo riflette anche sulla sfida di mercoledì 15 settembre in proragra contro l'Inter per l'edizione di Champions League.

L'ex tecnico del Napoli dovrebbe recuperare Kroos e Modric per il centrocampo ma non avrà a disposizione Dani Ceballos e Ferland Mendy. Defezioni anche per i nerazzurri di Inzaghi che dovranno rinunciare a Stefano Sensi. Il centrocampista si è infortunato, come potete leggere in questo articolo, nella gara giocata contro la Sampdoria.