Ambrosini: "De Paul può giocare nell'Inter, ormai è pronto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini, ha parlato della splendida partita di Rodrigo De Paul di questo pomeriggio contro il Crotone, in cui è stato autore di una doppietta.

Ecco le parole dell'ex Milan: "Il Napoli è una squadra che gioca con molta test, per cui penso che l'Inter dovrà cambiare il proprio canovaccio tattico mostrato nelle ultime gare. Mettendomi nei panni della squadra di Conte, quando vedi vicino il traguardo non vedi l'ora di tagliarlo".

Ambrosini, poi, ha aggiunto: "Non penso, comunque, che i nerazzurri pensino a record o a numeri, ma a portare a casa il risultato. Un giocatore come De Paul potrebbe giocare anche all'Inter, visto che si è dato tanto a livello quantitativo e in un centrocampo come quello di Antonio Conte, così come nella Juventus".