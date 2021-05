Amadeus: "Inzaghi? Destinati a soffrire. L'aggravante è Mou..."

Amadeus, intervistato quest'oggi da Adkronos, ha espresso la sua insoddisfazione per gli ultimi eventi in casa Inter.

Su Simone Inzaghi ha affermato: "Quello che ha fatto con la Lazio è sicuramente qualcosa di spettacolare, ma non si può paragonare il palmares di Simone Inzaghi a quello di Antonio Conte. E viene ad allenare l'Inter, non una squadra qualunque".

"Il segnale che viene dato ai tifosi è 'c'è da pazientare ancora'. Io mi auguro fortissimamente di sbagliarmi, e quindi di poter dire che ho ragionato da tifoso e non da competente. Ma da tifoso, come lo pensano tutti gli interisti, siamo preoccupati per usare un eufemismo. Da interista, in più, c'è l'aggravante di Mourinho su un'altra panchina nello stesso anni in cui noi cambiamo l'allenatore. Siamo destinati a soffrire", il parere.