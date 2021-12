Alvarez Inter, le parole dell'argentino sul suo futuro aprono la porta?

Julian Alvarez continua a far parlare di sé.

L'attaccante di proprietà del River Plate, sul taccuino degli scout interisti già da qualche mese, ha contribuito con una doppietta contro il Colon alla conquista del Trofeo de Campeones (gara terminata 4-0). Un apporto senza dubbio decisivo che la dice lunga sulle sue potenzialità e sul processo che lo sta vedendo maturare partita dopo partita. Diversi top club europei hanno già messo gli occhi su di lui, e di questo ne è consapevole anche il giocatore stesso.

Al termine della gara contro il Colon infatti, lo stesso Alvarez ha dichiarato che non sa cosa accadrà. Il tutto, ricollegandosi anche al Mondiale di Qatar 2022 nella quale vorrebbe figurare con la maglia della sua Argentina. Dunque, il classe 2000 ha detto che prenderà la decisione migliore per la propria carriera. Dal canto suo l'Inter lo farebbe approdare in Italia in un'operazione simile a quella che portò nel Belpaese Lautaro Martinez nell'estate del 2018 (El Toro arrivò dal Racing Avellaneda in un'operazione da 25 milioni di euro complessivi).

Sul contratto di Alvarez vige una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, cifra che non spaventa affatto i dirigenti di Via della Liberazione che si assicurerebbero volentieri un calciatore dalle indubbie qualità tecniche. A parlare bene di lui nei giorni scorsi è stato un altro attaccante che, dopo essere partito proprio dal River Plate, è arrivato in Europa scrivendo una bella pagina di sport. Si tratta di Gonzalo Higuain, con il Pipita che ha confermato quanto Alvarez gli somigli sia nelle movenze sia nella capacità di usare entrambi i piedi.