Altroché crisi Inter! Inzaghi firma due record storici

L'Inter di Simone Inzaghi, grazie al 6-1 rifilato al Bologna, firma due record storici per la Serie A.

Il primo: nell'era dei tre punti, alla quarta giornata, solo l'Inter di Ronaldo (1997-1998) e l'Atalanta dello scorso anno avevano realizzato 15 gol. Il secondo: contro i rossoblu (qui puoi rivivere la partita) è arrivata la diciottesima vittoria consecutiva in casa. Il cerchio si era aperto contro il Torino poi, a cascata, sono finiti ko: Bologna (la prima volta), Napoli, Spezia, Crotone, Juventus, Benevento, Lazio, Genoa, Atalanta, Sassuolo, Cagliari, Hellas Verona, Sampdoria, Roma, Udinese, di nuovo il Genoa e nuovamente, appunto, il Bologna.

Altroché crisi verrebbe da dire visto quanto si è detto (e scritto) dopo il pareggio contro la Sampdoria di domenica scorsa e soprattutto dopo la sconfitta casalinga contro i blancos (0-1) in Champions League di mercoledì. A guardare i numeri emerge poi un altro dato: sono stati nove i marcatori differenti in questi primi 360 minuti di campionato. "Contro il Real Madrid - ha ricordato Inzaghi nel corso delle sue dichiarazioni dopo la partita - abbiamo tirato 19 volte e non siamo riusciti a mettere un pallone dentro. Questa volta, invece, alla prima occasione subito gol e la gara si è messa in discesa. Alla fine le conclusioni sono state 18, una in meno rispetto a mercoledì e le reti 6... Il risultato è largo ma davanti avevamo una buona squadra, reduce da due successi di fila a porta inviolata". Il tecnico ha dunque esortato a "goderci questo successo dopo la beffa in Champions" ma allo stesso tempo ha invitato a guardare avanti "perché martedì avremo subito un'altra sfida importante" quella contro la Fiorentina.

In vista della sfida del Franchi - in programma martedì 21 settembre (fischio di inizio ore 20:45), bisognerà valutare le condizioni di Joaquin Correa - qui potete trovare la nota ufficiale dell'Inter sull'esito degli esami dell'attaccante argentino dopo la botta rimediata in uno scontro di gioco con De Silvestri - e capire quali rotazioni effettuerà il tecnico. La squadra di Vincenzo Italiano, non va infine dimenticato, è una delle migliori (sia come gioco che come risultati) di questa primissima parte della stagione.