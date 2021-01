Altobelli su Conte vs Maresca:" L'arbitro non può parlare a sproposito"

Durante la trasmissione 90 minuto, l'ex centravanti dell'Inter, 'Spillo' Altobelli, si è soffermato a parlare in merito all'episodio accaduto a fine partita, che ha visto coinvolti l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, e l'arbitro Maresca.

Ecco le parole di Altobelli:" Penso solo una cosa: ma se gli arbitri hanno così tanta voglia di parlare, perché a fine partita non fanno anche loro le conferenze come giocatori e allenatori? L'arbitro non può parlare a sproposito contro un allenatore. Credo che pagherà per le parole che ha detto".

L'ex nerazzurro ha, poi, continuato sulla partita dell'Inter:" Ancora una volta però l'Inter sbaglia nelle partite importanti. Quando c’è l’occasione di andare avanti in classifica, non riesce a vincere. È successo a Udine, ma era già successo contro la Sampdoria. Conte deve cercare risposte anche per questo problema".