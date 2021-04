Altobelli: “L’Inter gioca male? I numeri parlano chiaro”

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, l’ex attaccante nerazzurro Spillo Altobelli ha preso le difese dell’Inter, criticata negli ultimi giorni a causa del suo gioco. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Chi lo dice che l’Inter gioca male? Quelli che stanno dietro e vogliono portare negatività. In Italia nessuno gioca meglio dell’Inter, Conte non deve preoccuparsi di queste chiacchiere. Fatemi capire: se l’Inter gioca male ma è prima in classifica, con il miglior attacco, la seconda miglior difesa e ha vinto 22 partite su 29, allora le altre che devono fare? Andare a Lourdes?".

“Conte e Marotta hanno cambiato l’Inter, gliene va dato merito e pure alla società di averli portati. La proprietà non deve però commettere l’errore di non rinnovare, va aggiunto qualcosa ogni anno per aprire una stagione di successi con Conte".