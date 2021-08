Allegri: "Ronaldo? Alla Juve resta solo chi è felice e ha voglia di lavorare”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Empoli, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato anche della sempre più probabile cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester City di Pep Guardiola. Ecco di seguito le sue parole riportate da Sky Sport:

"Deluso da Ronaldo ? No, assolutamente. Le cose passano, ha fatto una sua scelta Cristiano. Sono passati tantissimi campioni e allenatori, è una legge di vita, rimane la Juventus che è la cosa più importante di tutte. Ha dato il suo apporto in 3 anni e ora va via, la vita va avanti. Nelle ultime due partite in campionato e amichevole la squadra ha fatto 5 gol e ne ha subiti 3: è una regola, vince chi ha la miglior differenza reti. Dov’è che bisogna migliorare, nei gol? I gol li hanno Morata, Dybala, Chiesa, Rabiot, Kulusevski, Bernardeschi, verranno distribuiti".

"A Cristiano auguro tutte le fortune del mondo, è un grande campione, nell’anno in cui l’ho avuto è stato un esempio, c’è solo da ringraziarlo per quello che ha dato alla Juventus. La panchina non ha influito assolutamente nella sua scelta. Sabato gli ho detto che sarebbe andato in panchina, lui mi aveva comunicato che sarebbe rimasto, è mercato, è cambiata la situazione e va accettata serenamente. Alla Juve rimane chi è felice e ha voglia di lavorare. Abbiamo un bel girone di Champions e margini di miglioramento, bisogna solo lavorare”.