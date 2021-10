Allegri risparmia un big in vista dell'Inter? La situazione

Massimiliano Allegri pensa già alla partita contro l’Inter.

Dopo aver vinto l’importante sfida contro la Roma, che ha rilanciato la sua Juventus in classifica nella rincorsa alle prime posizioni, il tecnico toscano è impegnato stasera in un altro grande match, stavolta di Champions League, contro lo Zenit San Pietroburgo, che potrebbe ipotecare il passaggio del girone e l’accesso agli ottavi. Ma se Allegri ha un occhio alla squadra russa, è altrettanto vero che tiene l’altro attento su domenica sera, quando allo stadio San Siro andrà in scena il derby d’Italia.

Ecco perché, secondo quanto ricostruito da parte del Corriere dello Sport, Allegri potrebbe concedere qualche minuto di riposo a qualche big della sua rosa, in primis a Federico Chiesa. Infatti, l’esterno della Nazionale italiana, dopo le fatiche in Nations League, è apparso molto affaticato nella sfida contro la Roma ed è per questo che stasera potrebbe giocare non tutta la partita. Sia ben chiaro, ad ora Chiesa è in vantaggio sul compagno di squadra Kulusevski, ma per lui è prevista una staffetta in modo che la Juventus ne possa usufruire al meglio contro l’Inter.

Allegri, dunque, dopo aver recuperato Alvaro Morata, che dovrebbe partire titolare questa sera, e in attesa di capire se avrà a disposizione anche Paulo Dybala per domenica – leggi qui le condizioni dell’argentino -, punta ad avere al meglio anche Chiesa. Un giocatore che rappresenta un punto di forza per la Juventus, soprattutto contro difese come quella dell’Inter che, fino a questo momento, hanno sofferto molto la rapidità degli attaccanti avversari e dei contropiedi. Toccherà ad Inzaghi, dopo la vittoria in Champions - rivivi qui la partita di ieri sera con la nostra diretta testuale -, a questo punto, cercare quanto più possibile un equilibrio che possa evitare cattive sorprese.