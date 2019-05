Alessio Tacchinardi, dichiarazioni che fanno riflettere riguardo Conte

Alessio Tacchinardi, ex compagno di Antonio Conte alla Juventus, è stato intervistato in esclusiva da Soccermagazine.it. L'Inter, con il tecnico pugliese, dimostra di voler provare ad alzare l'asticella, puntando a migliorarsi sempre più, proprio come affermava Giuseppe Marotta nel pre partita di Napoli Inter.

Con un tecnico della sua importanza è lecito aspettarsi un mercato all'altezza, proprio su questo punto si sofferma l'ex centrocampista bianconero.

All’Inter invece sembrerebbe tutto pronto per l’arrivo di Conte. Che idea ti sei fatto a riguardo?

"L’Inter è una squadra, secondo me, che, se mettessimo sul piatto le squadre dell’anno prossimo chiedendoci quale potrebbe essere l’anti-Juventus, potrebbe diventare la favorita al ruolo di antagonista dei bianconeri. Prende un allenatore importante e se Conte va è perché vuole giocatori altrettanto importanti. Il prossimo anno l’Inter può insidiare la Juventus perché Conte è uno dei migliori tecnici al mondo".