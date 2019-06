Aldo Serena è certo: "Icardi con Conte non avrà..."

Aldo Serena, ex attacccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla vicenda Icardi e del possibile mercato dell'Inter.

"Icardi non avrà futuro con Conte. Lukaku non fa solo gol, lavora anche per la squadra. Con lui, Lautaro e Dzeko l'Inter avrebbe un attacco assortito. Nainggolan? Gli darei un'altra occasione, potrebbe fare comodo, ma dipenderà dall'allenatore"