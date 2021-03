Albertini: "Milan, non mollare! L'Inter può sbagliare"

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto, incoraggiando i rossoneri a non mollare l'osso.

Ecco le sue parole: "I rossoneri non devono arrendersi per lo scudetto, l'Inter può sbagliare e il Milan non è in crisi: contro il Manchester United ho visto una grande gara. Le big nascono nelle difficoltà".

L'ex centrocampista ha, poi, continuato: "Penso che in Europa League la qualificazione sia alla portata. Tonali deve essere meno timido, Kessie, Calabria e Calhanoglu si sono valorizzati al massimo".