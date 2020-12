Agoumé-Spezia, è già finita? Il francese potrebbe rientrare all'Inter a gennaio

Qualcosa non ha funzionato tra lo Spezia (prossimo avversario dell'Inter) e Lucien Agoumé, giovanissimo centrocampista nerazzurro mandato in prestito in Liguria per "farsi le ossa" nel massimo campionato italiano.

Il classe 2002 finora ha collezionato appena quattro presenze, decisamente poche per chi ha l'obiettivo di crescere e maturare. Negli scorsi giorni, lo stesso procuratore del centrocampista, Oscar Damiani, ha espresso il suo dissenso sullo scarso utilizzo del suo assistito.

Secondo quanto riportato quest'oggi da CittadelloSpezia.com, Agoumé potrebbe lasciare il club ligure già a gennaio, rientrando dunque a Milano. L'Inter probabilmente lo girerebbe di nuovo in prestito, ma in Serie A ci sono pochi club disposti a garantirgli la titolarità. Da non scartare la pista estera, in quanto si sarebbero già fatte avanti alcune squadre.