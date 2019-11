Agoumè Inter - Il francese chiarisce: "Arriverà il mio momento"

Lucien Agoumè capitano della Francia arrivata terza al Mondiale U17, ha parlato ai microfoni dell'Equipe. I transalpini hanno perso in semifinale, in quella gara il gioiellino nerazzurro non è sceso in campo per via della squalifica rimediata contro la Spagna.

"Ora tornerò a Milano e mi metterò al lavoro. Ho 17 anni e mi reputo molto giovane. Non sarà un problema se quest'anno non dovessi giocare tra i professionisti, arriverà anche il mio momento. A fine stagione vedremo quello che succederà, ora il mio obiettivo è quello di migliorarmi nell'allenamento".