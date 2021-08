Agoumè, Damiani:“Spezia esperienza traumatica. Brest? Sconfitta per tutti”

L’Inter è chiamata a risolvere in questa ultima settimana di mercato anche il futuro di Lucien Agoumè. Il talento francese avrebbe già trovato l’intesa con i nerazzurri per il prolungamento di contratto fino al 2024 e dovrebbe essere girato nuovamente in prestito per giocare con continuità e completare il proprio percorso di crescita.

Il futuro del giocatore classe 2002, dopo il prestito dello scorso anno allo Spezia, dovrebbe essere nuovamente in Ligue 1. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Brest sarebbe vicinissimo a prenderlo in prestito per una stagione e la fumata bianca è attesa entro i prossimi giorni. Sull’argomento è intervenuto l’intermediario Oscar Damiani nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di tuttomercatoweb.com. L’operatore di mercato ha confermato le voci che lo vogliono al Brest, criticando l’esperienza allo Spezia della passata stagione in quanto i liguri non gli avrebbero dato l’opportunità di giocare. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Agoumè al Brest? È una sconfitta per tutti. È un giocatore forte, avrei voluto vederlo ancora in Italia. L’esperienza allo Spezia è stata traumatica, non ha avuto spazio. In Francia i giovani li fanno giocare, qui guardiamo età, esperienza e tanto altro. Meglio andare in Francia e giocare trenta partite. Troveremo un Agoumé ancora più forte, pronto per l’Inter”.