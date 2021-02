Agnelli vs Conte, Christellin:" Andrea deve essere stato provocato"

Fa discutere la diatriba che ha visti coinvolti il tecnico nerazzurro Antonio Conte ed il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, durante e dopo il match di Coppa Italia che ha visto la formazione bianconera accedere alla finale della competizione.

Di questo, ha parlato a TuttoJuve.com, Evelina Christillin, tifosa juventina e membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa:" Preferisco non fare commenti, perché non ero presente e non mi baso sulla ricostruzione di alcuni giornali. Posso dire di conoscere molto bene Andrea, se è sbottato in quel modo significa che è stato caricato a mille".

La Christellin, inoltre, ha aggiunto:" Non è una persona che si lascia andare sotto questo punto di vista, in altre circostanze è sempre stato lui a buttare acqua sul fuoco. E' chiaro che queste cose non debbano succedere, ma deve esser stato provocato".