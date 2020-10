Agnelli sull'Inter: "Vedo affinità, sono particolarmente grato a Zhang"

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche del nuovo rapporto con Inter e Milan durante l'assemblea degli azionisti del club bianconero. Una nuova linea di crescita dunque, per tutto il panorama calcistico italiano, condivisa da i tre club più importanti del Bel Paese. Di seguito le parole del numero uno bianconero:

"E' la prima volta che in dieci anni vedo allineamento d'interessi e affinità con Inter e Milan. Affinità reali, non solo di facciata, quindi condivisione di strategia per la creazione di valore per la Serie A. Lavorando insieme, la crescita del sistema è più probabile."

Agnelli poi parla nello specifico di Suning e del fondo Elliot: " Sono particolarmente grato al presidente Zhang e al fondo Elliot. Mettendo a favor comune i nostri marchi e la nostra fan base, la strada per la crescita non può che aver maggior successo nei piani generali. Auspico che questa condivisione vada avanti, e non ho dubbi che sarà così."