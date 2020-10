Aggiornamento Sanchez: dall'Inter smentita sulla gravità dell'infortunio

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Alexis Sanchez, che secondo alcune fonti cilene sarebbe costretto ad un lungo stop a causa di un infortunio muscolare subito durante il match contro la Colombia.

L'Inter al momento sembra smentire la gravità delle condizioni di Sanchez, le cui condizioni saranno valutate solo nelle prossime ore. Impossibile al momento pronosticare una sua presenza nel derby di sabato, ma si tratta di una boccata d'ossigeno per i tifosi, dato che le prime indiscrezioni parlavano di un ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali di novembre.