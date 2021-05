Agente Hakimi: “Bayern? Molto contento all’Inter, non pensa ad altro”

Achraf Hakimi si è reso protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’inter rivelandosi uno dei giocatori più decisivi della rosa allenata da Antonio Conte. Le sue ottime prestazioni avrebbero attirato l’attenzione di diversi top club, tra cui quelle del Bayern Monaco.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club bavarese sarebbe seriamente interessato al giocatore e sarebbe pronto a fare un tentativo per acquistarlo nel corso della prossima sessione di mercato. L’agente dell’esterno nerazzurro, Alejandro Camaño, ha commentato le voci di mercato sul suo assistito in un’intervista rilasciata ai microfoni di Goal e SPOX, ecco le sue parole:

"Non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all'Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?".