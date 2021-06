AgendaEuropeo: l'ora di Lukaku ed Eriksen. Il programma e dove vederli

L'ora di Lukaku ed Eriksen. Scendono in campo oggi gli assi dell'Inter. Gli Europei, al via ieri, hanno promosso l'Italia di Mancini (e di Barella), vittoriosa con un rotondo 3-0 contro la Turchia.

Il programma odierno prevede tre match. Apre Galles-Svizzera (ore 15), che chiuderà il girone A degli azzurri.

Poi spazio al gruppo B. Dove, come detto, saranno protagonisti due nerazzurri. Christian Eriksen giocherà alle 18 nel derby del Nord Europa contro la Finlandia. Centrale, come sempre, in Nazionale, Eriksen vorrà trascinare i suoi in una sfida sulla carta equilibrata, e in cui la Danimarca può far bene.

Non ha bisogno di presentazioni, invece, il Belgio di Lukaku. Il centravanti, contro la Russia (ore 21), vuol vincere e - magari - continuare a rimpolpare di reti uno score da autentico protagonista del calcio internazionale. Affiancato dal napoletano Mertens e da Carrasco, Big Rom vuole imprimere la sua marcia fin da subito.

Il programma:

Galles-Svizzera (ore 15, Rai 1 e Sky)

Danimarca-Finlandia (ore 18, Sky)

Belgio-Russia (ore 21, Rai 1 e Sky)