Ag. Lautaro: "Lui sta bene e non chiede più soldi: sono solo menzogne"

Le ultime prestazioni sottotono hanno riacceso il dibattito su Lautaro Martinez, il quale secondo alcuni sarebbe irritato con l'Inter a causa della questione legata al suo rinnovo di contratto. A spegnere sul nascere queste voci ci hanno pensato i suoi agenti, Beto Yaqué e Rolando Zarate, che in un'intervista rilasciata al quotidiano Olé hanno chiarito la posizione del giocatore. Di seguito un estratto dell'intervista:

" Al momento non c'è nessuna trattattiva e non c'è nessun problema economico: sono tutte menzogne. L'Inter non ci ha fatto nessuna offerta e il giocatore non ha chiesto più soldi, evidentemente queste voci girano perché ci sono interessi di altri su questa situazione. Lautaro sta bene, e sa che deve concentrarsi solo sul campo."

Insomma, secondo gli agenti del Toro argentino, il giocatore sta benissimo all'Inter e non avrebbe nessuna fretta di firmare il rinnovo di contratto. Nessun caso dunque tra il numero 10 e l'Inter.