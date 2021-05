Ag. Hakimi: "Il Bayern lo vuole? Non mi sorprende. E' il miglior terzino"

Martin Camano, agente di Hakimi e, da un po' di giorni anche di Lautaro Martinez, fa ancora parlare di sè. L'agente ha parlato del futuro dell'esterno marocchino al portale tedesco TZ aprendo ad una suggestione Bayern Monaco.

Ecco le sue parole: "Non mi sorprenderebbe se il Bayern lo volesse. È uno dei club migliori del mondo e se cerca un giocatore, quello deve essere il migliore del suo ruolo. Achraf è nettamente il migliore nel suo ruolo”.

Dal canto suo, nelle strategie di mercato nerazzurre, non c'è la minima intenzione di cedere un giocatore come Hakimi che è stato uno dei segreti di Conte e dell'Inter, ma che deve anche ringraziare sia il tecnico che il club per i suoi miglioramenti.