Adriano: “Sono scappato dall’Inter per Mourinho, situazione insostenibile”

L’ex Inter Adriano ha rilasciato un’intervista a The Players Tribune, in cui ha svelato il motivo per cui ha lasciato l’Inter. Il brasiliano, durante il suo intervento, ha puntato il dito contro Jose Mourinho, ecco le sue parole:

“Ho un buco nella caviglia e uno nell'anima. Nel 2008, era l'epoca di Mourinho all'Inter, la situazione era diventata insostenibile. I giornalisti mi seguivano ovunque e con Mourinho era tutto un: 'Che ca**o! Vaff*****ulo! Vuoi fo**ermi vero?' Ho detto, Oh Signore. Portami via da qui. Non ho resistito. Mi hanno convocato in nazionale e prima di partire Mourinho mi disse: 'Non torni più, vero?!' Gli dissi: 'Già lo sai!'. Biglietto sola andata".

“La stampa alle volte non riesce a capire che siamo degli esseri umani. Essere L’Imperatore significava avere troppe pressioni. Io venivo dal nulla. Ero solo un ragazzo che voleva giocare a calcio e poi uscire per bere qualcosa con i suoi amici. So che è un qualcosa che non si sente spesso dai calciatori di oggi, perché è tutto così serio e ci sono troppi soldi di mezzo. Ma voglio essere onesto. Io non ho mai smesso di essere il ragazzo della favela.”