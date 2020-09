Adriano: "L'Inter per me fu un sogno, sarò sempre grato ai tifosi"

L'ex attaccante dell'Inter, Adriano, è intervenuto sul canale Youtube ufficiale della squadra nerazzurra, e ha risposto alle domande di alcuni giovani tifosi. Un tuffo nei ricordi per l'imperatore, ecco le sue parole sul club meneghino e sulla sua esperienza:

"Era un sogno per me essere arrivato all'Inter, guardavo sempre le partite in TV da bambino. Sono riuscito a segnare durante la mia prima partita con questa maglia, su punizione e contro il Real, fu molto importante per me. Ho davvero realizzato un sogno indossando questa maglia e ringrazio Dio per l'opportunità di entrare in questa famiglia. Il soprannome Imperatore? Ero sorpreso, all'inizio non capivo che fosse riferito a me. Dopo una partita fu un capo della tifoseria a dirmi che d'ora in poi mi avrebbero sempre chiamato così. Ero felice, sono stato benedetto da Dio con quel soprannome".

Adriano poi parla anche del suo smarrimento: " La perdita di mio padre è stata la più grande difficoltà per me, quando se n'è andato sentivo tanta tristezza. Ma la vita è così, ti porta alcune cose difficili da comprendere."