Adriano e la nuova vita: vende la villa, vivrà in hotel. I dettagli

Nuova vita per Adriano. L'ex Imperatore nerazzurro cambia alloggio. Una scelta estrosa quella del brasiliano che, come riportato dal quotidiano Extra, ha venduto la sua villa alla cifra di 1.6 milioni di dollari per trasferirsi in hotel.

L'albergo, lussuoso, si trova a Rio de Janeiro. Monstre la cifra che Adriano spenderà: 15mila dollari al mese.

Come si apprende, Adriano avrebbe portato con sé oggetti personali e trofei.