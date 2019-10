Addii Godìn e Griezmann all'Atletico: Simeone punzecchia l'uruguayano

Insieme hanno fatto senza dubbio la storia recente del club madrileno. Antoine Griezmann e Diego Godìn, nonostante abbiano lasciato entrambi l'Atletico Madrid solo da qualche mese, in Spagna lasceranno un ricordo indelebile per sempre.

Il francese, che nella capitale ha giocato dal 2014 al 2019 siglando 133 reti in 257 match, si è accasato al Barcellona. Per quanto concerne El Faraon, che con i Colchoneros tra il 2010 e il 2019 ha messo a segno 17 gol in 277 partite, ad accoglierlo ci ha pensato l'Inter.

A commentare il peso dell'addio dei due, ci ha pensato proprio l'allenatore dell'Atleti Diego Pablo Simeone che a Cadena Ser ha detto: "Godin è stato molto importante per la squadra per la personalità, per i suoi valori. Ma penso che Griezmann sia stato più difficile da sostituire".