Adani dice la sua sul derby e su Sensi: le dichiarazioni

Daniele Adani, ai microfoni di Radio Deejay, si è espresso su Sensi e sull'Inter. In seguito qualche parola sul derby di Milano:



“Sicuramente per Conte i giocatori si buttano nel fuoco e questo è evidente. Poi c’è un’altra cosa: un ragazzo italiano di 168 centimetri, Stefano Sensi, ci ha messo del suo, decisivo con le sue giocate.



Quindi direi: più giocate che gioco. Il derby? Totalmente incerto, anche se i pronostici sarebbero a favore dell’Inter. Entrambe le milanesi hanno vinto anche grazie alle espulsioni avversarie. Sarà un derby combattuto, non so quanto bello“.