Adani dice la sua su Inter-Borussia: le dichiarazioni

Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Borussia. Le sue parole:



"Un’Inter che deve sapere spegnere le iniziative della rivale senza fare errori di scelta e di posizione. Mi aspetto una squadra matura, che deve sprigionare forza, nelle punte e negli esterni, deve essere coraggiosa, non può andare a bassi ritmi. Serve una partita sveglia per novanta minuti".



Su Godin, Asamoah e Brozovic: "La Champions si gioca molte volte nei momenti. E quelli sono per i giocatori che trovano in CL il proprio habitat naturale. Certi errori li commettono i giocatori. Asamoah difficilmente sbaglia le partite. Ma il collettivo deve fare la partita guidata dal sacerdote Brozovic. Senza Sensi serve una gestione costante della partita da parte del croato".