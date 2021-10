Acerbi salta l'Inter: le parole del difensore dopo l'espulsione

Francesco Acerbi si scusa per l'espulsione.

Dopo il cartellino rosso rimediato nella partita di oggi, al Dall'Ara, contro il Bologna, nella brutta sconfitta della Lazio per 3-0, il difensore della Lazio, attraverso il suo profilo Instagram, manda un messaggio di scuse per aver lasciato la propria squadra in dieci uomini dopo l'ingenuità commessa. Ecco le parole di Acerbi: "Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene”.

Acerbi, dunque, sarà costretto a saltare il big match della prossima settimana contro l'Inter del suo ex allenatore, Simone Inzaghi - leggi qui per saperne di più - e costringerà Maurizio Sarri a rinunciare ad una colonna portante della propria squadra. Sarri che dovrà fare i conti anche con l'infortunio accorso a Ciro Immobile - leggi qui le ultime sul laziale - e che tenterà di recuperarlo fino all'ultimo per la partita. Intanto ora c'è la pausa per le nazionali e l'occasione per capire se l'attaccante potrà recuperare al meglio.

Inzaghi, invece, dal canto suo avrà altri problemi, con tanti giocatori convocati in nazionale che torneranno molto stanchi, soprattutto i sudamericani che dovranno affrontare lunghissimi viaggi e tornare soltanto poco prima della gara contro la Lazio. Vedremo come l'allenatore nerazzurro riuscirà a fare in modo di far recuperare al meglio tutti i suoi giocatori che, già ieri, hanno dimostrato di non essere in perfette condizioni.