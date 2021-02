Accordo Suning-BC Partners, spunta la data: ecco quando conosceremo il futuro dell'Inter

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro dell'azionista di maggioranza, Suning, che da tempo è in trattativa con il fondo inglese BC Partners per la cessione delle quote del club nerazzurro.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal giornalista Carlo Festa sul suo account twitter, le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo definitivo, e le negoziazioni dovrebbero andare avanti almeno fino alla prossima settimana.

Insomma, tra circa sette giorni potremmo saperne molto di più sul futuro societario dell'Inter, che presto potrebbe finire nelle mani di un fondo esattamente come l'altra squadra meneghina, il Milan.