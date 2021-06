Abramovich spaventa l'Inter: assalto a suon di milioni al gioiello nerazzurro

Il patron del Chelsea, Roman Abramovich, avrebbe messo nel mirino il centravanti simbolo dell'Inter e MVP della scorsa serie A, Romelu Lukaku. La voce rimbalza direttamente dall'Inghilterra dove sono sicuri: il miliardario russo, in prima persona, starebbe per imbastire la clamorosa trattativa con la società nerazzurra. Come riferisce Eurosport, Abramovich vorrebbe accontentare Tuchel dopo la storica (e sorprendente) vittoria della Champions League in finale contro il Manchester City. "C'è da convincere l'Intere il calciatore, bisognerà - spiega la stampa inglese - convincerlo che le sue caratteristiche sono quelle ideali per affrontare la sfida Premier League". Attenzione, però: secondo quanto riferito da Eurosport, su Lukaku ci sarebbe anche il Manchester City. La squadra di Guardiola metterebbe sul tavolo uno stipendio più alto.

Come trapelato, già nel corso delle scorse giornate, l'Inter non ascolterà però offerte infieriori ai 100 milioni. Anche perché Il belga, che ha trascinato l'Inter alla conquista del suo diciannovesimo scudetto, è stato eletto MVP grazie alle performance di squadra e ai suoi numeri strepitosi, tra cui svettano i 24 gol e gli 11 assist, che fanno di lui il primo nella storia del campionato a chiudere la stagione con una "doppia doppia" da 20 e 10 da quando il dato viene raccolto (cioè dal 2004/2005). Lukaku raccoglie l'eredità di Paulo Dybala, vincitore del premio nel 2019/2020. E poi, nelle scorse ore, è anche intercorsa la telefonata fra Lukaku e il futuro tecnico, Simone Inzaghi, durante la quale è stata ribadita la centralità dell'attaccante belga anche per l'Inter che verrà.