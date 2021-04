A.Orlando: “Inter fuggita, ha una squadra forte. Musso è da Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, l'ex difensore Alessandro Orlando ha dato il suo pronostico sulle squadre che accederanno alla Champions della prossima stagione, dando l'Inter come campione d'Italia.

Ecco le sue parole: “Milan in Champions? Ora si fa dura per i rossoneri. C'è l'Atalanta che ha entusiasmo, la Juventus che è più strutturata e ha la cattiveria storica della società... Tra queste tre mi sembra la più in difficoltà, arriva col fiato corto. Per me Atalanta seconda, Juve terza e Milan quarto. L'Inter ormai è andata, ha una squadra forte, gioca e ha ricambi".

L'ex calciatore ha anche dato un suo parere su Musso, portiere dell'Udinese che piace molto all'Inter. Le sue dichiarazioni:“Musso? È venuto fuori dopo. Per me lui è la fotocopia di Handanovic, può essere davvero il prossimo portiere dell'Inter: li vedo molto simili. Ricordo che anche agli esordi a Udine non è che Handanovic fosse chissà che fenomeno, ma poi è cresciuto. Musso ha dimostrato maturità e sicurezza”.