A Genova torna decisivo per la vittoria un protagonista inaspettato

Roberto Gagliardini è tornato a vestire la maglia da titolare dopo qualche turno di panchina. Il centrocampista nerazzurro ha disputato una prova largamente positiva ed ha avuto il merito enorme di segnare il terzo gol, quello che ha spento ogni velleità di rimonta dei blucerchiati.

Ai microfoni di Inter TV Gagliardini si è detto felice per il gol ma soprattutto per la vittoria. "Era importantissimo dare continuità alle vittorie che stiamo avendo. Penso che abbiamo fatto il primo tempo alla grande, potevamo fare anche più gol. Poi c’è stata l’inferiorità numerica e abbiamo preso subito gol, però dal campo personalmente non ho mai avuto il dubbio che la squadra si sfaldasse. Poi ho fatto gol, ma non ho mai avuto paura che potessimo perdere la bussola."

A giudizio di Gagliardini il terzo gol ha chiuso la partita, da quel momento in poi la Samp non è più riuscita a creare niente di veramente pericoloso. "Chiunque giochi sa cosa deve fare, sa i compiti che ha quando è in campo: questo ovviamente facilita ogni giocatore..."