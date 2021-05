50esimo anniversario della morte di Picchi: l'evento in programma a Livorno

Grandissimo evento, quello che si sta tenendo in questi minuti a Livorno ai Bagni Fiume e che già era iniziato nella giornata di ieri alla Fortezza Nuova, per ricordare la memoria di Armando Picchi, per il 50esimo anniversario della sua morte avvenuta il 27 maggio del 1971.

Un evento in cui sono presenti tanti livornesi doc come Cristiano Lucarelli, il neo tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ed il figlio di Leo Picchi, per riportare alla memoria le gesta di un grande campione.

Insomma, il ricordo di Armando Picchi non svanirà mai dalla memoria dei concittadini livornesi e dei tifosi dell'Inter, proprio nei giorni in cui, un altro ex giocatore della Grande Inter, Tarcisio Burnich, è scomparso.