2021: la fine del tunnel per l'Inter, per il calcio, per i tifosi

Mai come quest'anno gli auguri sono sinceri. Gli scorsi anni erano spesso un atto dovuto, quasi un rito, oggi no, oggi profumano di sincerità, di solidarietà vera dopo quello che abbiamo passato nel 2020. Anche il calcio non è più quello di un anno fa, chiuso in catini deserti, senza la passione della gente, vero motore di tutto l'ambaradan, stretto nella morsa di debiti e conti in rosso che cambieranno il volto dello sport più bello negli a venire.

Anche l'Inter ovviamente è insabbiata in questa condizione, anche se qualche spiraglio in fondo al tunnel si vede. L'accordo con il nuovo main sponsor è alle porte, arriveranno quattrini freschi e in quantità molto maggiore rispetto alle cifre di oggi con Pirelli. La vicenda del nuovo stadio dovrebbe giungere a conclusione entre poche settimane, un altro tassello importantissimo per accrescere l'immagine della società nei confronti degli sponsor.

Sul lato sportivo l'eliminazione in Champions ha segnato un brutto stop alle ambizioni europee del club. Le polemiche che ne sono seguite hanno tutte fondamenta reali ma ora occorre solo guardare avanti. Il campionato non ha padroni conclamati quest'anno, l'Inter di Conte, qualsiasi sia il mercato che si aprirà domani, ha le carte in regola per giocarselo fino all'ultimo minuto. Se arriverà qualche rinforzo tanto meglio, ma Zhang è stato chiaro, primum vendere.

I tifosi sperano, litigano, imprecano, ma sono tutti lì quando i ragazzi vanno in campo. Manca San Siro, manca la vicinanza con la squadra, con gli altri tifosi, i riti della domenica di campionato, ma l'entusiasmo e l'affetto per gli undici con la maglia nerazzurra è sempre lo stesso, in attesa di tempi migliori.

La normalità manca ovviamente anche a noi, costretti a reinventarsi il lavoro di analizzare, di scrivere, di interagire con i nostri lettori. Abbiamo inaugurato rubriche live su Twitter, su You Tube, su Facebook, abbiamo avuto ospiti prestigiosi per farli parlare per quanto possibile con i tifosi, abbiamo avviato la collaborazione con Radio Nerazzurra. Come cantava Fabrizio De Andrè abbiamo cercato di far nascere diamanti dal letame.

Fra 48 ore l'Inter torna in campo ma ne parleremo da domani. Adesso è solo il tempo degli auguri a tutti, a chi ci segue con affetto e continuità, alla squadra, al mister e ai suoi collaboratori, alla dirigenza ma soprattutto a tutti i tifosi nerazzurri e a quelli delle altre squadre, perchè alla fine siamo tutti sulla stessa barca. Gli auguri che il nuovo anno ci restituisca, almeno in parte, ciò che il 2020 ci ha sottratto, Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno.