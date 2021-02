-1 al derby, la probabile del Milan: novità a centrocampo per Pioli

Manca sempre meno all'attesissimo derby di domani pomeriggio, in cui Inter e Milan si daranno battaglia per accaparrarsi il primo posto in classifica, al momento di proprietà nerazzurra ma con un vantaggio minimo sui cugini.

Per quanto riguarda le scelte di formazione dei rossoneri, Stefano Pioli sembra non avere dubbi sull'undici che manderà in campo dal primo minuto. In porta naturalmente ci sarà Gigio Donnarumma, mentre la difesa a quattro sarà composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana troveranno posto Kessie e Tonali, quest'ultimo prenderà il posto dell'infortunato Bennacer. Sulla trequarti invece toccherà al trio composto da Saelemakers, Calhanoglu e Rebic, che agirà dietro l'unica punta, Zlatan Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo H.; Kessie, Tonali; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.