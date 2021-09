-1 a Sampdoria-Inter: tutte le novità, da Sensi a... Sanchez

-1 a Sampdoria-Inter. Nel corso della rifinitura di oggi, Simone Inzaghi potrà contare su tutta la rosa nerazzurra, sudamericani inclusi. Il tecnico ex Lazio avrà modo di valutare dunque la condizione fisica ma anche mentale degli ultimi tornati all'ovile e avrà idee più chiare sulla formazione da mandare in campo contro la Samp. Tenendo conto del fatto che mercoledì a San Siro ci sarà il Real Madrid.

Ieri, in partitella, c’era Sanchez in coppia con Edin Dzeko. Ma è difficile supporre che il cileno abbia nelle gambe la benzina per giocare dall’inizio. Il grande favorito per affiancare Dzeko, alla fine, resta Stefano Sensi. Attenzione però alla “variabile” argentina, come vi abbiamo raccontato questa mattina. Nel senso che Inzaghi è curioso di verificare in quali condizioni siano Lautaro e Correa. Il secondo, in particolare, è entrato solo nell’ultima mezz’ora con la Bolivia e aveva giocato uno spezzone anche con il Venezuela. Inoltre, il match con il Brasile di domenica scorsa è stato interrotto dopo 6’. Insomma, sia il “Tucu” sia il “Toro” potrebbero essere penalizzati dal lungo viaggio e dal fuso orario, ma la stanchezza non dovrebbe essere eccessiva.

Ad ogni modo, il vero dubbio riguarda la fascia sinistra, con Perisic che parte comunque in vantaggio rispetto a Dimarco. Occhio anche alla difesa, nel senso che qualcuno potrebbe essere risparmiato in vista del Real Madrid. Ieri, a esempio, c’era Ranocchia era al centro, tra Skriniar e Bastoni, mentre nel corso degli allenamenti di giovedì era stato provato D'ambrosio sul centro destra. Prove tattiche, ultimi dubbi, la Sampdoria si avvicina.