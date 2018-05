Internews, le scelte di Spalletti in vista di Lazio Inter

Internews, mister Spalletti sta preparando ad Appiano Gentile la partita più importante della stagione. Il match di domenica sera in casa della Lazio vale la qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter arriva a questo incontro con un solo risultato utile: la vittoria.

Al momento, il tecnico nerazzurro ha un solo dubbio in vista del big match di domenica, che riguarda il centrocampo. Nella giornata odierna, è tornato ad allenarsi in gruppo Roberto Gagliardini. Il centrocampista si è infortunato lo scorso 17 aprile ed il suo recupero sta procedendo bene. Il giocatore azzurro ha ancora qualche giorno per mettere nelle gambe un po’ di allenamenti ed essere pronto per scendere in campo contro la Lazio.

Le scelte di Spalletti

Per il match che vale la stagione, mister Spalletti adotterà il solito modulo, il 4-2-3-1 utilizzato negli ultimi incontri di campionato. In difesa ci sarà il rientro di Miranda, tornato in gruppo ieri, dopo l’infortunio patito nelle settimane precedenti. Con il giocatore brasiliano ci sarà Skriniar a comporre la coppia centrale, mentre Cancelo e D’Ambrosio saranno i terzini.

A centrocampo, confermato Brozovic in cabina di regia, il ballottaggio è tra Gagliardini e Vecino. Il favorito è Gagliardini, con Vecino pronto in caso di forfait del centrocampista italiano. Davanti tutto confermato, con Candreva a destra, Perisic a sinistra e Rafinha a sostegno di Icardi.