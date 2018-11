Internews, il puzzle si ricompone: un’arma in più per il Tottenham

Internews. Le soste per nazionali portano da un lato grande soddisfazione personale ai giocatori, dall’altro possono portare problemi al club di appartenenza. Ultimo, in tal senso per l’Inter, è stato l’infortunio di Vrsaljko che ha rimediato un infortunio al bicipite femorale durante la sfida tra la Croazia e e l’Inghilterra. La paura però sembra passata e il terzino croato corre verso il recupero.

L’indiscrezione del Corriere dello Sport

Internews. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, sta meglio e riprenderà ad allenarsi con la squadra nella seduta in programma questa mattina per poter essere convocato per la sfida decisiva in Champions League contro il Tottenham.

