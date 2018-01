Internews | Spalletti: ” La corsa alla Champions la vince chi…”

Estratto della conferenza stampa di Spalletti

Internews | Luciano Spalletti oggi nella conferenza stampa pre Spal Inter ha toccato molti temi interessanti, dal mercato ai nuovi arrivati. Il tecnico nerazzurro però si è soffermato su un punto molto particolare, quello della corsa alla Champions League. La Champions ormai sembra una corsa a 3, con Napoli e Juve che ormai viaggiano per conto proprio. Più Staccate ci sono Lazio, Inter e Roma che si giocano in 3 i due posti utili per l’accesso in Champions. Per quanto riguarda questa sfida, questo obiettivo stagionale che è essenziale per l’Inter, mister Spalletti porta avanti le sue convinzioni. Secondo il mister infatti è il lavoro giornaliero l’unico segreto per battere la concorrenza e chiudere entro i primi 4 posti questo campionato.

Le parole di Spalletti

“L’insistenza sul modo di lavorare e fare le cose sarà determinante. Si tratta di mettersi in condizione, giorno dopo giorno, di proporre cose che poi ti diano una risposta sul campo. Devi essere pronto a proporre qualcosa di diverso. La corsa Champions la vince chi fa un lavoro giornaliero positivo da qui alla fine, ogni giorno dobbiamo ottenere risposte”.

Un messaggio chiaro e preciso a tutta la squadra. L’impegno è ciò che può far vincere l’Inter, che può riportarla in Champions. Un messaggio a tutti i giocatori che devono dare il massimo per l’obiettivo della stagione. E’ tempo di tornare alla vittoria per l’Inter e proseguire la strada intrapresa all’inizio di questa stagione. Con il lavoro e con il sacrificio l’Inter può arrivare a centrale l’obiettivo di questa stagione.